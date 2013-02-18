Эксперты заявляют об обвале цен на золото

Как сообщили УНИАН в украинской компании по управлению активами «Кинто», в пятницу падение цен на золото доходило до 2%, цена снизилась ниже 1600 долл. за унцию, хотя потом несколько отыграла упущенное и на закрытии поднялась до 1610 долл. за унцию. «В общем, пока золото выглядит слабо на фоне оживления экономической активности в мире, низкой инфляции и относительного спокойствия в геополитическом плане», - отметили в компании.

В пятницу также стало известно, что американский инвестор миллиардер Джорж Сорос сократил в конце прошлого года свои инвестиции в золото. По мнению ряда экспертов, решения Дж.Сороса может означать, что 12-летний период растущих цен на золото подходит к концу.

Как сообщал УНИАН, по данным организации World Gold Council (WGC), продажи золота в мире в натуральном выражении в 2012 году снизились, впервые за последние три года, до 4,406 тыс. тонн, что на 4% меньше показателей 2011 года.

Справка УНИАН. Ряд аналитиков прогнозируют значительное удорожание золота в ближайшие годы, которое может стоить даже несколько тысяч долларов за унцию, из-за обесценивания бумажных денег, которые массово печатают центральные банки для борьбы с мировым финансовым кризисом.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, к концу 2013 года золото подорожает до более 1,8 тыс. долл. за унцию с нынешних около 1,6 тыс. долл.