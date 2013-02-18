Устроенные метеоритом каникулы в челябинских школах уже закончились

Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.

В воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что здания школ и больниц в Челябинске восстановлены. В основном, речь шла о выбитых стеклах. Сейчас в Челябинске стоят двадцатиградусные морозы.

ЧП с падением метеорита затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана. Основные повреждения были зафиксированы в Челябинской области, во многих зданиях выбиты стекла. Пострадали более 1 тысячи человек, из них были госпитализированы 52. Частично разрушено наружное остекление в 4,715 тысячи зданий, из них 3,724 тысячи жилых домов, где проживает 100 тысяч семей. Предварительный материальный ущерб оценивается в 1 миллиард рублей.