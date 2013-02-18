Армения избирает президента

Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00 по местному времени.

На высший пост в государстве претендуют семь человек, в том числе действующий президент страны Серж Саргсян. Порога явки избирателей на выборах президента нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, отмечает РИА Новости.

Президентом может быть избран человек не моложе 35 лет, последние десять лет являющийся гражданином страны, проживающий на ее территории и не имеющий другого гражданства. Он избирается на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Победителем выборов будет признан тот, кто получит 50% голосов плюс один голос от общего количества голосовавших. Если ни один из претендентов не сможет получить такую поддержку избирателей, через две недели состоится второй тур голосования, в котором примут участие два кандидата-лидера, в итоге побеждает набравший простое большинство голосов.

Избирательный кодекс Армении предусматривает, что голосовать на выборах президента могут лишь те граждане страны, которые находятся на ее территории, поэтому зарубежных избирательных участков не существует. Для 2,5 миллиона избирателей в Армении будут работать 1988 избирательных участков.