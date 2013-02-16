Число госпитализированных из-за падения метеорита увеличилось до 50

"От порезов осколками стёкол пострадало 1145 человек, в том числе 50 человек госпитализированы в лечебные учреждения", - цитирует РИА Новости.

В результате происшествия пострадало 2962 сооружения, из них 34 учреждения здравоохранения, 11 учреждений социальной защиты, 361 здание школ и детских садов.

"Школы и детские сады, получившие повреждения, к понедельнику должны заработать в штатном режиме. Необходимо продолжать радиационный и химический мониторинг", - сообщили в управлении МЧС по Челябинской области по итогам визита главы министерства Владимира Пучкова.

В пятницу на Урале упал метеорит - ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана. Основные повреждения приняла на себя Челябинская область, во многих зданиях выбиты стекла.