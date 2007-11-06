Окруашвили угрожает Саакашвили местью

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, обвиненный грузинской прокуратурой по нескольким статьям УК, угрожает президенту Михаилу Саакашвили местью, если члены его семьи пострадают от сделанных политических заявлений.

"Я знаю, что когда делаю заявления, я рискую. Но я делаю это потому, что другого выхода у меня нет. Я не мог всю жизнь сидеть тихо. Я рискую своей семьей и друзьями. Но если с головы хотя бы одного члена моей семьи или друзей упадет даже один волос, я всю жизнь буду стараться отомстить Саакашвили, где бы он ни был", - сказал Окруашвили в интервью телекомпании "Имеди" из Мюнхена.

По его словам, он хорошо понимал, что после обвинительных заявлений в адрес грузинских властей на него будет оказываться давление.

"Но такого давления я не ожидал. Я даже предположить не мог, что от моих слов могут пострадать мои друзья", - сказал Окруашвили.

Экс-министр подчеркнул, что сейчас вынужден находиться в политической эмиграции, но очень скоро вернется в Грузию.

"Твои дни Миша сочтены, поэтому я уверен, что скоро вернусь в Грузию, ибо я не собираюсь оставаться далеко от родины и просить политического убежища", - сказал экс-министр.

Окруашвили обвиняется по четыре статьям УК Грузии - вымогательство, отмывание денег, превышение должностных полномочий и служебная халатность. Во время допроса он частично признал себя виновным по предъявленным статьям. Суд изменил экс-министру обороны меру пресечения "двухмесячное предварительное заключение" на "освобождение под залог" до суда на сумму более 6 миллионов долларов.

Окруашвили обвинил президента Саакашвили в лоббировании интересов своих родственников при заключении крупных финансовых сделок, а также в намерении ликвидировать бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

РИА Новости