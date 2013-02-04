Худрук балета Большого театра знает, кто плеснул ему в лицо кислотой

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин рассказал в интервью BBC, что он точно знает, кто стоит за нападением на него, но конкретных имен называть не стал.

«Да, у меня есть не только подозрения, я абсолютно уверен в том, кто это сделал. Но говорить я об этом буду только после того, когда следствие открыто сможет об этом объявить», - цитирует С.Филина Lenta.ru.

Ранее мать потерпевшего Наталья сообщала изданию LifeNews, что она знает, кто напал на ее сына.

Нападение на балетмейстера было совершено вечером 17 января. Неизвестный плеснул ему в лицо кислотой. С.Филин был доставлен в 36-ю клиническую больницу Москвы с ожогами лица и роговицы глаз, где ему сделали несколько операций.

По его словам, его выпишут в понедельник, 4 февраля. Из больницы балетмейстер направится в немецкий город Аахен, где он будет проходить дальнейшее лечение. В Германию С.Филин полетит вместе со своей женой на частном самолете. На всем пути его будет сопровождать охрана.

По факту нападения на худрука Большого театра было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В качестве основной версии следствие рассматривает профессиональную деятельность С.Филина.