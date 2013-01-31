Самые влиятельные политики Египта договорились прекратить насилие в стране

Об этом заявил в четверг лидер центристской партии "Гадд ас-Саура"Айман Нур.

"Представители всех политических сил, которые участвовали во встрече с верховным шейхом университета "Аль-Азхар" Ахмадом ат-Тейибом, подписали документ об отказе от насилия и поддержке диалога", - сообщил Нур по завершении переговоров, которые проходили в Управлении исламского университета, передает РИА "Новости".

На встречу с верховным шейхом "Аль-Азхар" собрались руководители ведущих политических сил страны, включая лидеров исламистских организаций, либерального Фронта национального спасения (ФНС), молодежных объединений, а также представителей христианской церкви.

Самый авторитетный в исламском мире теологический центр и университет "Аль-Азхар" выступил с инициативой по урегулированию кризиса в Египте, предложив всем политическим и общественным силам отказаться от насилия и сесть за стол переговоров.

Предложения "Аль-Азхар" предполагают "признание неприкосновенности жизни человека" и отказ всех сторон от любых видов насилия.

Беспорядки охватили несколько крупнейших городов Египта в конце прошлой недели - 25 января, во вторую годовщину египетской революции. Волнения приобрели массовый характер на следующий день. В трех египетских провинциях - Порт-Саиде, Суэце и Исмаилии указом президента страны было введено чрезвычайное положение и установлен комендантский час.

В общей сложности за несколько дней хаоса в Египте погибли свыше 50 человек, ранены - более тысячи.