Неизвестный застрелил 15-летнюю участницу инаугурации Обамы

01:16, 31 января 2013
Мир
1903 0

Неизвестный застрелил в Чикаго участвовавшую в январской инаугурации Барака Обамы 15-летнюю девочку.

Хадия Пендельтон

Вероятнее всего, он перепутал компанию подростков с местными бандитами, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Хадия Пендельтон (Hadiya Pendleton) погибла во вторник, когда гуляла в парке с десятком сверстников. Вооруженный мужчина подошел к группе подростков и открыл по ним огонь, убив девочку и ранив двух мальчиков.

По словам представителя полиции Чикаго Лауры Кубяк (Laura Kubiak), вероятнее всего, стрелок перепутал подростков с членами одной из местных банд.

Пендельтон принимала участие в церемонии инаугурации Обамы 21 января в составе школьного духового оркестра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter