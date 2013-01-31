Неизвестный застрелил 15-летнюю участницу инаугурации Обамы
01:16, 31 января 2013Мир
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Неизвестный застрелил в Чикаго участвовавшую в январской инаугурации Барака Обамы 15-летнюю девочку.
Хадия Пендельтон
Вероятнее всего, он перепутал компанию подростков с местными бандитами, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Хадия Пендельтон (Hadiya Pendleton) погибла во вторник, когда гуляла в парке с десятком сверстников. Вооруженный мужчина подошел к группе подростков и открыл по ним огонь, убив девочку и ранив двух мальчиков.
По словам представителя полиции Чикаго Лауры Кубяк (Laura Kubiak), вероятнее всего, стрелок перепутал подростков с членами одной из местных банд.
Пендельтон принимала участие в церемонии инаугурации Обамы 21 января в составе школьного духового оркестра.
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