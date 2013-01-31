Неизвестный застрелил 15-летнюю участницу инаугурации Обамы

Вероятнее всего, он перепутал компанию подростков с местными бандитами, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Хадия Пендельтон (Hadiya Pendleton) погибла во вторник, когда гуляла в парке с десятком сверстников. Вооруженный мужчина подошел к группе подростков и открыл по ним огонь, убив девочку и ранив двух мальчиков.

По словам представителя полиции Чикаго Лауры Кубяк (Laura Kubiak), вероятнее всего, стрелок перепутал подростков с членами одной из местных банд.

Пендельтон принимала участие в церемонии инаугурации Обамы 21 января в составе школьного духового оркестра.