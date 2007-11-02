10-летнего виновника лесного пожара в Калифорнии могут посадить на 3 года

3 года тюрьмы грозят 10-летнему ребёнку, который нечаянно устроил лесной пожар в Калифорнии. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», если его признают виновным, его родителям и ему самому по достижении совершеннолетия придётся возместить сотни миллионов долларов убытков.

Впрочем, пока прокуратура Калифорнии не предъявляла обвинений юному поджигателю.

Как сообщал УНИАН, в Калифорнии в результате бушующих в течение последних нескольких дней пожаров погибло 12 человек.

В воскресенье недалеко от Лос-Анджелеса появился очаг возгорания, который всего за сутки успел распространиться на огромной территории.