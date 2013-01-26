В Бангладеш снова горела швейная фабрика: погибли шесть человек
19:07, 26 января 2013Мир
1217 0
В столице Бангладеш при пожаре на швейной фабрике погибли шестеро и ранены 112 человек.
Здание фабрики выгорело полностью / Фото : lenta.kz
В столице Бангладеш Дакке в результате пожара на швейной фабрике погибли как минимум шесть человек, еще 112 пострадали.
Как сообщает «Газета.ру», здание фабрики выгорело полностью. Причины пожара пока не установлены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter