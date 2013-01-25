СМИ: Пентагон готовит массовые сокращения из-за угрозы секвестра

Автоматический секвестр бюджета - сокращение расходов на 1,2 триллиона долларов, поровну распределенное между военной и гражданской сферами - начнется в США с начала марта 2013 года в случае, если администрация США и конгресс не договорятся о способах сокращения бюджетного дефицита, сообщают РИА Новости.

"Министерство должно действовать немедленно... Я попросил представить детальные планы о том, как сократить расходы на 50 миллиардов долларов, что может потребоваться с 1 марта", - сказал журналистам замминистра обороны Эштон Картер.

По его словам, вооруженные силы США также с целью сокращения расходов прекращают плановые работы на объектах и кораблях военно-морских сил и в ВВС.

Ранее Пентагон заявлял, что в случае секвестра вернет в порты все корабли, снимет с дежурств в мировом океане авианосцы и частично откажется от учений. Всего около 800 тысяч человек из числа гражданского персонала могут потерять работу или быть отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за секвестра.