Соратник Лукашенко назвал его «нежным и ранимым человеком»

Он заявил, что, несмотря на внешнюю жесткость, глава государства является «нежным и ранимым человеком», сообщает Lenta.ru.

«Это уникальный человек по своим жизненным интересам и глубоко эмоциональному отношению ко многим сторонам жизни, — заявил Рубинов о Лукашенко. — Он увлекался фотографией. А это означает, что понимает красоту... Занимался музыкой — не только играл на баяне, но и пел, выступал... По своей сути он человек нежный и ранимый, добрый».

Представитель парламента предположил, что внешняя жесткость президента — это «такая защитная реакция».

Говоря о президенте, глава Совета Республики также отметил его выдающийся ум и рачительное отношение к государственной собственности. «Наш президент горой стоит за каждый метр земли и каждое предприятие — чтобы как-нибудь не отпустить», - заявил он.

Анатолий Рубинов, физик по образованию, в прошлом работал в Институте физики белорусской Академии наук. В период с 2006 по 2008 годы он был заместителем главы президентской администрации. Позднее был избран членом верхней палаты парламента, а с 2010 года является ее председателем.