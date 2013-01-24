Брата президента Южной Кореи осудили на 2 года тюрьмы за взяточничество

Суд Южной Кореи в четверг приговорил Ли Сан Дыка, старшего брата президента страны Ли Мен Бака, к двум годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 750 миллионов южнокорейских вон (около 654 тысяч долларов) по обвинению во взяточничестве в крупных размерах, сообщило агентство Ренхап.

Как отмечает РИА Новости, согласно материалам дела, бывший член южнокорейского парламента Ли Сан Дык с 2007 по 2011 годы получил от двух оказавшихся в тяжелом финансовом положении банков - Solomon Savings Bank и Mirae Savings Bank - около 750 миллионов вон (примерно 654 тысяч долларов). В ответ он помог этим банкам избежать планового аудита и санкций со стороны властей.

Как отмечает агентство, Ли Сан Дык стал первым в истории страны родственником действующего президента, который был приговорен к тюремному заключению за какие-либо преступления.

Среди местного населения также бытует мнение, что Ли Сан Дык может быть причастен к банкротствам ряда банков страны в последние годы.