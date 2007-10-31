Саакашвили подписал документ об угрозах безопасности Грузии

Основной угрозой для развития Грузии остается проблема нарушения территориальной целостности страны, говорится в адаптированном варианте документа по оценке угроз для Грузии в 2007-2009 годах, который подписал президент Грузии, сообщает агентство "Новости-Грузия".

Полный текст адаптированного документа по оценке угроз опубликован в открытом доступе в законодательном вестнике на сайте министерства юстиции Грузии.

"Существование на территории Грузии бесконтрольных сепаратистских территорий в лице Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автономной области и ограниченный контроль государственных границ подрывают основу политической, социальной и экономической стабильности страны и создают опасность провоцирования вооруженного конфликта", говорится в документе.

Также отмечается, что "в сепаратистских регионах создана плодотворная почва для контрабанды и транснациональной организованной преступности, что означает значительный вред экономике страны и безопасности ее граждан".

Согласно документу, "существование бесконтрольных сепаратистских регионов на территории Грузии, с учетом транзитного расположения страны, создает опасность с точки зрения незаконного передвижения, как малого и легкого вооружения, так и оружия массового уничтожения, его компонентов".

Ситуация в Грузии находится в зависимости от состояния конфликтов на территории соседних стран, говорится в сообщении.

"Наличие конфликтных очагов в соседних с Грузией странах, в непосредственной близости госграницы, оказывает отрицательное влияние на безопасность Грузии. Возможное возникновение напряженности на территории РФ на Северном Кавказе усилит стоящие перед Грузией угрозы - создаст проблему приема беженцев и, наряду с этим, опасность проникновения на территорию страны неформальных вооруженных группировок. Это будет способствовать росту контрабанды и транснациональной организованной преступности", - говорится в документе.

Отмечается, что замороженный конфликт в Карабахе "мешает формированию общих интересов между государствами Южного Кавказа в вопросах внешней политики и безопасности и препятствует быстрому развитию региона". В случае возобновления карабахского конфликта обстановка в регионе станет более напряженной, и возникнет угроза для осуществляемых транспортных и энергетических проектов.

"Неэффективный формат мирного процесса не исключает внезапного обострения обстановки и провокаций в зонах конфликта, что может перерасти в военную конфронтацию. Вместе с этим за возможной эскалацией конфликта в одном регионе может последовать обострение ситуации в другом регионе или на участке, имеющем стратегическое значение для государства", - подчеркивается в документе.