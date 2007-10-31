Почему Россия вышла из соглашения о транзите нефти и вышла ли...

Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ не известны причины выхода России из Соглашения о согласованной политике в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в СНГ.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Я не слышал и не знаю. В первый раз слышу, что есть такое соглашение. В каком году подписано? В 1996? При мне? Не помню», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

При этом посол РФ считает, что Россию связывают транзитные отношения в области поставок нефти только с Украиной и Беларусью. «Какие еще страны СНГ участвуют в транзите? Они являются получателями нефти, а транзит осуществляем мы, Украина и Беларусь, через которые идут основные поставки нефти. Я не знаю причин», - добавил он.

В.ЧЕРНОМИРДИН также сообщил, что ему ничего не известно о подписанном соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Виктора ЗУБКОВА.

Как сообщили сегодня некоторые российские СМИ, Правительство РФ подписало распоряжение о прекращении участия РФ во временном Соглашении о согласованной политике в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в СНГ.