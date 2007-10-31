Россия разорвала соглашение о транзите нефти со всеми странами СНГ

Правительство РФ подписало распоряжение о прекращении участия РФ во временном Соглашении о согласованной политике в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в СНГ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ, передает Trend capital со ссылкой на ПРАЙМ-ТАСС.

Распоряжение, подписано премьер-министром Виктором Зубковым. Документ утверждает предложение МИД РФ и Минпромэнерго РФ, которое также было согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Соглашения о проведении согласованной политики в области транзита нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам было подписанного 12 апреля 1996 г. Согласно распоряжению правительства, МИД РФ поручается уведомить исполнительный комитет Содружества независимых государств о намерении РФ не становиться участником указанного соглашения.

В соглашении, в частности, прописываются понятия транзит, магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы, нефтепродукты. Его участники принимают меры по обеспечению своевременных расчетов за транзит нефти и транспортировку нефтепродуктов по согласованным тарифам и на основе заключенных договоров. Документ определяет действия сторон при возникновении аварий, предусматривает обязательства по обеспечению функционирования объектов трубопроводного транспорта для транзита нефти и нефтепродуктов.