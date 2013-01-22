В Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу, пятеро ранены - СМИ

По данным агентства, группа из шести молодых людей в возрасте 17-18 лет находилась около магазина, когда по ним был открыт огонь из проезжавшего мимо автомобиля, отмечает РИА Новости.



Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, это не первый за последние несколько месяцев случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия.