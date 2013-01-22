В Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу, пятеро ранены - СМИ
08:03, 22 января 2013Мир
892 0
Неизвестные в американском городе Новый Орлеан открыли стрельбу на одном из перекрестков города, пять человек ранены, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, группа из шести молодых людей в возрасте 17-18 лет находилась около магазина, когда по ним был открыт огонь из проезжавшего мимо автомобиля, отмечает РИА Новости.
Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, это не первый за последние несколько месяцев случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter