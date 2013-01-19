Во Франции перевернулся автобус с российскими туристами: 20 пострадавших

Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь министра здравоохранения России Олег Салагай.

”Действительно, у французского города Шамбери перевернулся автобус с россиянами. В общей сложности пострадали 20 человек. Из них у 17 легкие травмы, у троих - более тяжелые, но угрозы для жизни пострадавших нет”, - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время специалисты Минздрава РФ контактируют по этому вопросу с французскими коллегами.

По сведениям пресс-службы ассоциации туроператоров России, автобус с российскими туристами, попавший в ДТП в районе города Шамбери, осуществлял трансферт туристов туроператора ”Эрцог”.

По сведениям пресс-службы, руководство туроператора вылетело во Францию.

Факт ДТП подтвердили и в МЧС РФ.