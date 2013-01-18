Нового председателя Еврогруппы выберут 21 января

В понедельник, 21 января, министры финансов зоны евро изберут нового председателя Еврогруппы.

Об этом сообщает сегодня интернет-издание Eubusiness.com.

По данным издания, об этом заявил сегодня нынешний руководитель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер после встречи с кандидатом на эту должность, министром финансов Нидерландов Жеруном Дийсельблумом.

“Нидерландский министр финансов представил свою кандидатуру, которая является хорошей, и решение будет принято в понедельник”, - цитирует издание Ж.-К.Юнкера.

Также отмечается, что накануне Ж.Дийсельблум пообещал представить свое виденье развития зоны евро на заседании министров финансов 21 января.