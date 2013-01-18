Нового председателя Еврогруппы выберут 21 января
20:30, 18 января 2013Мир
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21 января министры финансов зоны евро изберут нового председателя Еврогруппы.
Жан-Клод Юнкер встретился с кандидатом
В понедельник, 21 января, министры финансов зоны евро изберут нового председателя Еврогруппы.
Об этом сообщает сегодня интернет-издание Eubusiness.com.
По данным издания, об этом заявил сегодня нынешний руководитель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер после встречи с кандидатом на эту должность, министром финансов Нидерландов Жеруном Дийсельблумом.
“Нидерландский министр финансов представил свою кандидатуру, которая является хорошей, и решение будет принято в понедельник”, - цитирует издание Ж.-К.Юнкера.
Также отмечается, что накануне Ж.Дийсельблум пообещал представить свое виденье развития зоны евро на заседании министров финансов 21 января.
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