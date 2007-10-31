Калифорнийский мальчик сжег 21 дом, играя со спичками

Пожар в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), площадь которого составила более 15 гектаров, устроил мальчик, игравший со спичками, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

При пожаре, произошедшем на минувшей неделе, сгорел 21 дом.

По заявлению местных властей, мальчика допросили на следующий день после происшествия, и он признался в том, что случайно устроил пожар, играя со спичками. Имя и возраст мальчика не сообщаются. По словам шерифа округа, дело о пожаре будет рассматривать прокуратура округа.

Всего за последние дни в Калифорнии были зарегистрированы более 20 лесных пожаров, отмечает РИА Новости. По последним данным, их жертвами стали 12 человек. Уничтожено около двух тысяч квадратных километров леса. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству - утрачена треть калифорнийского урожая авокадо. Сгорели около двух тысяч строений. Общий ущерб от стихийного бедствия составил более миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что власти округа Оранж в американском штате Калифорния, который в последние дни охвачен пожарами, обещают выплатить 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать подозреваемого в поджоге. Власти округа разыскивают водителя белого пикапа, которого, по свидетельству очевидцев, видели на дороге Сантьяго Каньон незадолго до возникновения крупного пожара в этом районе.

Пожар, получивший название "Сантьяго", охватил более 110 квадратных километров. В пятницу во второй половине дня огонь распространился на расположенный в районе каньон Сильверадо. Власти подозревают, что причиной пожара "Роза" в округе Риверсайд также стал поджог.

Ранее в округе Лос-Анджелес местная прокуратура выдвинула обвинения в поджоге против 41-летнего жителя долины Сан Каталино Пинеды, который, по словам свидетелей, устроил пожар в районе Вест Хиллз. В настоящее время Пинеда отпущен на свободу под залог в $75 тысяч. По подозрению в совершении поджога полиция Сан Бернардино арестовала 48-летнего Джона Рунда. Его отпустили под залог в $750 тысяч.

Окружной прокурор Сан Бернардино предъявил обвинения в поджоге 47-летнему жителю Редландса Энтони Риперти. Для его освобождения до суда был назначен залог в четверть миллиона долларов.