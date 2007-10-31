В Калифорнии произошло землетрясение силой 5,6 балла

На американский штат Калифорния, не успевший оправиться от лесных пожаров, обрушилась новая стихия. В ночь со вторника на среду здесь произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом, как передает РИА "Новости", сообщил представитель Центра геологии США Том МАРШАЛЛ.

По его словам, подземные толчки ощущались в 15 километрах от города Сан-Хосе. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Первый толчок был почувствовали жители населенных пунктов к востоку от Сан-Хосе. По словам местных жителей, подземные толчки длились примерно минуту.

Между тем установившаяся в конце прошлой недели дождливая погода в Калифорнии способствует тушению мощных лесных пожаров. К началу недели были полностью потушены уже 14 пожаров. В девяти районах пожарным удалось взять под контроль от 25 до 97 процентов площади возгорания.

Всего за несколько дней в в Калифорнии выгорело более 200 тысяч гектаров леса, были сожжены 2300 зданий, в том числе - 1700 жилых домов. Непосредственно в огне погибли 7 человек. Еще 7 пациентов вывезенных из-за огня больниц скончались от осложнений в ходе или сразу после эвакуации.

Как говорят в агентстве по охране окружающей среды, в результате пожаров в атмосферу было выброшено столько же парниковых газов, сколько производят ежегодно 440 тысяч автомобилей. Губернатор штата Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР пообещал, что власти сделают все, чтобы найти поджигателей, на которых возлагают вину за некоторые из пожаров.