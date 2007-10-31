В Польше партии договорились о создании коалиции

Гражданская платформа и Крестьянская партия договорились о создании правящей коалиции. Лидеры этих политических сил после встречи в Варшаве подтвердили готовность к сотрудничеству, передает Немецкая волна. Гражданская платформа во главе с Дональдом Туском десять дней тому назад стала победителем внеочередных парламентских выборов, получив 209 из 460 мандатов. Премьер-министр Ярослав Качиньский планирует пятого ноября официально объявить о своей отставке.