Саакашвили объявил командующего миротворческих сил РФ персоной нон-грата

Президент Грузии объявил командующего российских миротворческих сил в зоне грузинско-абхазского конфликта персоной нон-грата. Михаил Саакашвили требует от генерал-майора Сергея Чабана оставить территорию Грузии.

В ответ на это заявление российский генерал заявил, что не собирается оставлять зону конфликта, пока не получит приказ.

Свое заявление Президент Грузии сделал после того, как побывал на месте инцидента вблизи грузинского села Ганмухури, в нейтральной зоне на линии грузинско-абхазского конфликта.

Ранее во вторник российские миротворцы сообщили, что передали представителям МВД Грузии грузинских полицейских, которых, как утверждает российская сторона, задержали в Абхазии.

По данным МИД Грузии, трех полицейских, жестоко побитых и прикованных наручниками к бронетранспортеру, нашли грузинские военные в нейтральной зоне.

По версии генерала Чабана, во вторник утром пятеро сотрудников МВД Грузии требовали от миротворцев прекратить патрулирование и угрожали оружием.

По информации Радио Свобода, полицейских разоружили и задержали.

В то же время представитель прогрузинського правительства Абхазии Рауль Кирия утверждает, что российские миротворцы вместе с абхазскими военными похитили грузинских полицейских.

Грузинская сторона заявляет, что российские миротворцы вторглись в нейтральную зону, в которой расположен грузинский молодежный патриотический лагерь, и захватили трех бойцов спецбатальона МВД из охраны лагеря.

Президент Саакашвили, выступая на заседании Совета безопасности Грузии, заявил, что все, что произошло во вторник в зоне конфликта, зафиксировано на видеокамеры.

Он также заявил, что Грузия ждет извинений и прекращения «провокаций».

Войска Грузии вблизи границы с Абхазией привели в повышенную боевую готовность. Так же поступили со своей стороны и власти непризнанной Абхазии.

Российско-грузинский конфликт заострился прошлой осенью, когда грузинские власти ненадолго задержали на своей территории нескольких офицеров российской военной разведки по подозрению в шпионаже.