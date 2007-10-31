Американский истребитель случайно уронил бомбу на курортный городок

С борта палубного истребителя F-18 ВМС США, выполнявшего во вторник тренировочный полет над штатом Вирджиния, случайно была выпущена учебная бомба, сообщает Лента.русо ссылкой на AP.

Снаряд, вес которого составлял около 4,5 килограмма, нанес "незначительные повреждения" хозяйственной постройке в курортном городке Вирджиния-Бич (Virginia Beach). Никто из находившихся на земле людей не пострадал, подчеркнули представители военной базы "Ошеана" (Oceana), к которой приписан истребитель.

По их данным, F/A-18C Hornet во вторник принимал участие в учениях, в рамках которых отрабатывалось нанесение ударов по целям на полигоне в штате Северная Каролина. Истребитель нес учебные бомбы BDU-48, которые при соприкосновении с землей выпускают дымовой заряд. По словам представителей командования базы, бомба с борта самолета была выпущена в тот момент, когда он заходил на посадку, возвращаясь с полигона.

В настоящий момент, сообщили представители базы "Ошеана", проводится расследование обстоятельств инцидента, которое должно определить вину пилота в случившемся.