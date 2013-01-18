Россиянин выпал из поезда в тайге и пробежал 7 км в 40-градусный мороз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу, сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого из пассажирского поезда сообщением «Москва – Нерюнгри» на полном ходу выпал мужчина. Сообщается, что по счастливой случайности 42-летний житель города Братск остался жив, и более того - самостоятельно добрался до ближайшей станции.

«Со слов самого пассажира, он вышел в тамбур для того, чтобы покурить. Возвращаясь в вагон, мужчина перепутал двери и открыл торцевую дверь нерабочего тамбура, которая по неизвестным причинам была не закрыта. Шагнув в темноту, пассажир оказался на рельсах, окруженный тайгой. В 40 градусный мороз он был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, быстро сориентировавшись, мужчина бросился за поездом, догнать который было невозможно. Преодолев расстояние в 7 километров, мужчина добежал до ближайшей станции Рихард Зорге, где ему была оказана помощь начальником станции.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции на транспорте проводится проверка. Полицейским предстоит узнать, было ли случившееся несчастным случаем или халатностью забывчивого проводника, который не запер дверь тамбура на ключ.