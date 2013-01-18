Россиянин выпал из поезда в тайге и пробежал 7 км в 40-градусный мороз

09:56, 18 января 2013
Мир
5389 0

В России выпавший в тайге из поезда пассажир пробежал до ближайшей станции 7 км в 40-градусный мороз.

Мужчина вышел в тамбур покурить и выпал на рельсы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному Федеральному округу, сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого из пассажирского поезда сообщением «Москва – Нерюнгри» на полном ходу выпал мужчина. Сообщается, что по счастливой случайности 42-летний житель города Братск остался жив, и более того - самостоятельно добрался до ближайшей станции.

«Со слов самого пассажира, он вышел в тамбур для того, чтобы покурить. Возвращаясь в вагон, мужчина перепутал двери и открыл торцевую дверь нерабочего тамбура, которая по неизвестным причинам была не закрыта. Шагнув в темноту, пассажир оказался на рельсах, окруженный тайгой. В 40 градусный мороз он был одет в спортивные штаны, сланцы и футболку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, быстро сориентировавшись, мужчина бросился за поездом, догнать который было невозможно. Преодолев расстояние в 7 километров, мужчина добежал до ближайшей станции Рихард Зорге, где ему была оказана помощь начальником станции.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции на транспорте проводится проверка. Полицейским предстоит узнать, было ли случившееся несчастным случаем или халатностью забывчивого проводника, который не запер дверь тамбура на ключ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter