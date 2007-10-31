Генеральная Ассамблея ООН в 16-й раз призвала США прекратить блокаду Кубы

Генеральная Ассамблея ООН в 16-й раз призвала США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, за резолюцию по этому вопросу проголосовали 184 государства, против выступили США, Израиль, Маршалловы Острова и Палау. Микронезия воздержалась.

Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, министр иностранных дел Кубы Перес РОКЕ назвал экономическую блокаду попыткой США «задушить кубинский народ голодом и болезнями». Он заявил, что почти за полвека американская блокада причинила Кубе экономический ущерб более чем на 89 миллиардов долларов.

В принятой резолюции вновь подтверждаются принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела и свободы международной торговли и судоходства. Государства-члены ООН выразили обеспокоенность продолжающимся принятием и применением государствами-членами законов и положений, экстерриториальные последствия которых затрагивают суверенитет других государств, интересы юридических или физических лиц, а также свободу торговли и судоходства.

Генеральная Ассамблея «настоятельно призвала государства, в которых существуют такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие сроки».

Генеральная Ассамблея принимает резолюции об отмене блокады уже 16 лет подряд. В 1992 году ее поддержали 59 государств. В прошлом году – 183. Эмбарго США против Кубы было введено еще в 1962 году.