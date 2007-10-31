Грузия потребует от ООН вывода российских миротворцев из Абхазии

Грузия будет требовать от Совета безопасности ООН вывода российских миротворцев из Абхазии, заявил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ на заседании Совета нацбезопасности во вторник вечером.

Об этом сообщает агентство Новости-Грузия. Часть заседания была открыта для журналистов и транслировалась по грузинским телеканалам.

М.СААКАШВИЛИ сообщил, что по дипломатическим каналам МИД страны потребует от Совета безопасности ООН начала пересмотра миротворческого процесса.

"И мы со своей стороны должны принять решение, исходя из интересов Грузии и мира в регионе. Тем более, что у нас уже есть постановление парламента", - сказал М.СААКАШВИЛИ, очевидно, подразумевая решение высшего законодательного органа от 2006 года о выводе российских миротворцев из зоны грузино-абхазского конфликта.

М.СААКАШВИЛИ обвинил российских миротворцев в избиении грузинских полицейских.

"Кадры, которые ценой собственной крови добыла журналистка телекомпании "Рустави-2", свидетельствуют о преступной деятельности российских военных в Ганмухури. Если бы это (избиение грузинских полицейских) происходило в военное время, то их действия можно было бы квалифицировать как военное преступление", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Говоря о командующем Коллективными силами по поддержанию мира (КСПМ) СНГ в зоне конфликта Сергее ЧАБАНЕ, М.СААКАШВИЛИ сказал, что "поставил вопрос об его отъезде официально, и обратно свои слова не возьму".

Президент Грузии в своем выступлении коснулся и службы в составе КСПМ военнослужащих чеченской национальности.

"Суверенное право каждого государства, граждан какой национальности отправит служить в числе миротворцев, но выглядит странно то обстоятельство, насколько огромно количество чеченцев в составе миротворцев. Военное командование России, которое посылает миротворцев, должно помнить 1992 год и то, куда вернулся Шамиль Басаев после Абхазии, и что потом было. Мы тепло приняли этот народ, и хотим иметь с чеченцами хорошие отношения, но недавнюю историю мы тоже хорошо помним", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Как заявляет грузинская сторона, во вторник утром российские миротворцы на нескольких БТР оцепили молодежный патриотический лагерь в грузинском селе Ганмухури в зоне грузино-абхазского конфликта и избили сотрудников МВД Грузии, дежуривших там.

В свою очередь, командование миротворческими силами заявило, что группа российских миротворцев, патрулировавшая нижнюю часть Гальского района (Абхазия), а также Зугдидский район (Грузия), в абхазском селе Ганмухури задержала и разоружила пятерых грузинских полицейских, угрожавших оружием. Через несколько часов грузинские полицейские были переданы грузинской стороне в присутствии международных наблюдателей ООН. Было передано также оружие полицейских.