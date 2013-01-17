Золотоискатель-любитель нашел самородок весом 5,5 кг

Об этом сообщает украинская служба ВВС.

Самородок лежал под землей на глубине 60 сантиметров. Находку уже оценили в свыше 315 тысяч долларов США (300 тысяч австралийских долларов).

По словам местных экспертов, в этом регионе золото ищут уже на протяжении десятилетий, но найти такой самородок еще никому не удавалось.