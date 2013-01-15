Буша-старшего выписали из больницы

По словам врачей, 88-летний политик практически здоров, однако ему еще потребуется физиотерапия. Буш-старший поблагодарил всех докторов и младший медперсонал, которые за ним присматривали, а также простых американцев, присылавших пожелания выздоровления, сообщает Lenta.ru

"Ваши молитвы и добрые пожелания помогли больше, чем вы думаете, и единственное, что меня заботит, когда я еду домой, это невозможность поблагодарить каждого из вас за добрые слова", - отметил бывший президент в заялении по случаю выписки.

Буша госпитализировали 23 ноября в связи с осложнениями после перенесенного бронхита. В декабре ему пришлось провести неделю в палате интенсивной терапии, так как у него поднялась температура.

Республиканец Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 годы. 41-й президент является старейшим из живущих бывших лидеров страны. 6 января бывший президент и его супруга Барбара отметили 68-ю годовщину свадьбы.