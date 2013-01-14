В Москве презентовали факел Олимпийских игр в Сочи

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Олимпийский и Паралимпийский факелы идентичны по форме и размеру, но выполнены в разных цветах: Олимпийский - в красном, Паралимпийский - в небесно-голубом, что символизирует силу духа паралимпийцев.

Корпус факела выполнен методом литья из специального алюминиевого сплава. Рукоятка и центральная вставка отлиты из высокопрочного полимера. Факел весит около 1,8 кг, его длина - 0,95 м.

В ходе презентации президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко сообщил, что эстафета Олимпийского огня начнется 7 декабря 2013 года по всей территории России и станет самой масштабной за всю историю олимпийского движения. Всего будет произведено 14 тысяч факелов Олимпийского огня и более тысячи факелов Паралимпийского огня для каждого из участников эстафеты.

«123 дня, 65 тыс. км, что в полтора раза больше экватора. Это абсолютный рекорд, который невозможно будет победить», - заявил Д.Чернышенко.

По его словам, эстафета пройдет через 2900 различных населенных пунктов, и 90% россиян будут в шаговой доступности от маршрута ее прохождения.

«Огонь доберется до всех уголков нашей страны. Огонь побывает на Эльбрусе, на Байкале, на Северном полюсе. Мы даже надеемся, что Олимпийский огонь побывает в открытом космосе», - сказал он.

Д.Чернышенко сообщил, что вес и центр тяжести факела подобраны для максимального удобства использования во время бега. По его словам, конструкция факела обеспечивает надежное горение огня в условиях сильного ветра, мороза, под толщей воды и в разреженном горном воздухе. «Мы провели испытания, чтобы огонь никогда не погас», - сказал он.

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи пройдет 7 февраля 2014 года.