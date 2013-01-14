Куба подняла «железный занавес»

Ранее для оформления выездных документов надо было уплатить около 300 долларов, что в 15 раз выше официальной средней зарплаты в стране. "Невыездными" были, в частности, десятки тысяч медицинских работников, а специалисты с высшим образованием должны были согласовывать поездку с профильным министром, сообщают РИА Новости.

Теперь для выезда из страны совершеннолетнему кубинцу достаточно иметь действительный паспорт, авиабилет и визу страны назначения, если она требуется. Ограничения касаются известных спортсменов, а также лиц, которые являются носителями государственной тайны, находятся под следствием или же их профессия является "жизненно важной для государства". Согласно изменениям в Закон о миграции от 1976 года, с одного года до двух лет увеличивается максимально разрешенный срок пребывания кубинцев за границей без лишения их оставшейся на Кубе личной собственности, а также прав на бесплатное лечение и образование.

Кубинские власти также облегчили временный въезд в страну для тех, кто нелегально покинул Остров свободы после 1994 года, когда были подписаны миграционные соглашения с США. Кроме того, уехавшие в возрасте до 16 лет теперь могут вернуться для ухода за престарелыми или больными родственниками. Приблизительно два миллиона граждан Кубы эмигрировали из страны со времени победы революции 1959 года (население — 11,2 миллиона человек). Большинство эмигрировавших кубинцев живут в США (86%), Испании, Мексике или Канаде. Эмиграции способствует существующий в США "Кубинский акт", гарантирующий получение вида на постоянное жительство любому кубинцу, прибывшему в страну легально или нелегально.