За средний палец кортежу чиновника прохожий попал за решетку
За непристойный жест, показанный вслед кортежу председателя сената (верхняя палата парламента), житель Павлодара (на севере Казахстана) получил пять суток ареста.
По данным пресс-службы, 10 января 2013 года в Павлодаре 21-летний безработный на автодороге в аэропорт показал поднятый вверх средний палец руки проезжавшему мимо кортежу председателя сената, сообщают РИА Новости по информации агентства "Новости-Казахстан".
Непристойный жест заметили охранявшие VIP-персон павлодарские сотрудники дорожной полиции, которые задержали молодого человека, в отношении задержанного возбудили административное дело по факту мелкого хулиганства.
Задержанный свою вину в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности признал полностью, попросив строго его не наказывать. Он заявил, что показал кортежу неприличный жест необдуманно, очень сожалеет об этом и искренне раскаивается в содеянном.
"Тем не менее суд, приняв во внимание дерзкий характер правонарушения, подверг его административному взысканию в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказали в пресс-службе суда.