За средний палец кортежу чиновника прохожий попал за решетку

По данным пресс-службы, 10 января 2013 года в Павлодаре 21-летний безработный на автодороге в аэропорт показал поднятый вверх средний палец руки проезжавшему мимо кортежу председателя сената, сообщают РИА Новости по информации агентства "Новости-Казахстан".

Непристойный жест заметили охранявшие VIP-персон павлодарские сотрудники дорожной полиции, которые задержали молодого человека, в отношении задержанного возбудили административное дело по факту мелкого хулиганства.

Задержанный свою вину в оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности признал полностью, попросив строго его не наказывать. Он заявил, что показал кортежу неприличный жест необдуманно, очень сожалеет об этом и искренне раскаивается в содеянном.

"Тем не менее суд, приняв во внимание дерзкий характер правонарушения, подверг его административному взысканию в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказали в пресс-службе суда.