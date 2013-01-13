Премьера Словении призывают уйти в отставку из-за коррупционного скандала

Как передают словенские СМИ, Г.Вирант, возглавляющий "Гражданский список", чьи представители входят в правящую коалицию, потребовал от Я.Янши уйти в отставку в 10-дневный срок и призвал возглавляемую премьером Словенскую демократическую партию предложить новую кандидатуру на пост главы правительства. Отставка Я.Янши - одно из ключевых требований, обнародованных партией Г.Виранта в субботу с целью "предотвращения политической нестабильности".

"Основная партия коалиции СДП должна в разумные сроки представить новую кандидатуру премьер-министра", - сказал Г.Вирант, пригрозив в случае невыполнения его требований выйти из правящей коалиции. По его словам, партия заинтересована в том, чтобы нынешняя коалиция, состоящая из пяти партий, продолжала свою работу и осуществляла необходимые реформы.

Политическая ситуация в Словении обострилась в связи с публикацией на этой неделе доклада государственной комиссии, в котором содержатся обвинения в коррупции в адрес Я.Янши, а также лидера оппозиции Зорана Янковича. В докладе сказано, что Я.Янша не задекларировал более 200 тысяч евро, а З.Янкович не объяснил происхождение 2,4 миллиона евро. Оба политика отвергают обвинения в их адрес и отказываются уходить в отставку, отмечает РИА Новости.

Между тем, в Словении с ноября продолжаются массовые демонстрации с требованием ухода всей политической элиты.