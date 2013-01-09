Журналист пронес в здание польского сейма трехкилограммовую бомбу

Корреспондент польского государственного телеканала TVP1 пронес в здание сейма (нижняя палата парламента) страны компоненты бомбы, чтобы продемонстрировать изъяны в системе безопасности. Об этом со ссылкой на сайт телеканала сообщает РИА Новости.

Эксперимент был проведен для передачи "Просто так" в декабре, спустя несколько недель после ареста ученого-химика из Кракова по подозрению в подготовке теракта против депутатов сейма. Спецслужбы утверждают, что для реализации своих планов злоумышленник планировал использовать начиненный четырьмя тоннами взрывчатки автомобиль. После этого было объявлено об усилении безопасности в парламенте.

Корреспондент телеканала совершенно законно купил для эксперимента компоненты для бомбы и даже провел пробный взрыв. С почти готовой трехкилограммовой бомбой в сумке, без пропуска, через неохраняемый боковой вход он беспрепятственно зашел в пристройку парламента. Оттуда через подвал корреспондент проник в главное здание сейма, в зал заседаний. Ему также удалось пройти на пресс-конференцию экс-премьера, лидера Союза демократических левых сил Лешка Миллера и в подземный гараж.

Спикер парламента Эва Копач, которую телеканал попросил прокомментировать результаты эксперимента, отметила, что он демонстрирует легкость доступа в здание парламента. "Это поразительно и возмутительно", - сказала Копач в программе, которая вышла в эфир во вторник вечером.