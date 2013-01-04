КГБ обвинила хакеров в подрыве экономики Беларуси (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявили сегодня в центре информации и общественных связей (ЦИОС) КГБ Беларуси.

По информации ЦИОС КГБ Беларуси, около тысячи абонентов мобильной связи в стране получили сообщения о том, что якобы с 8 января 2013 года курс доллара США будет составлять 14.340 белорусских рублей, курс евро – 18.116 белорусских рублей. В качестве первоисточника информации путем подмены адреса реального отправителя указан телефон, принадлежащий Национальному банку Беларуси.

«Предварительно установлено, что рассылки осуществлялись через сервер, находящийся на территории Индии. О принадлежности преступников к иностранному государству свидетельствует их некомпетентность, поскольку в сообщениях указаны суммы в национальной валюте, которые в Беларуси не находятся в обращении (18 тыс. 116 белорусских рублей)», - отмечается в сообщении ЦИОС КГБ Беларуси.

Как отметили в КГБ Беларуси, управлением безопасности в сфере информационных технологий КГБ проводится разбирательство, устанавливаются лица, причастные к провокационным действиям.

Справка УНИАН. Сегодня в «Фейсбуке» была выложена фотография SMS, якобы отправленного с городского телефонного номера колл-центра Нацбанка Беларуси. Из него следует, что глава Нацбанка Надежда Ермакова подписала документ, адресованный областным управлениям Нацбанка и «Беларусбанку», согласно которому 8 января курс доллара в Беларуси устанавливается на уровне 14.340 рублей, евро – 18.116.

Согласно курсу Нацбанка Беларуси, установленному на 5 января доллар США будет стоить 8.630 белорусских рублей, что на 60 рублей больше курса, установленного на 4 января.