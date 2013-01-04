Twitter оценили в $11 миллиардов

По его словам, на рост стоимости компании повлияли в первую очередь рост числа пользователей и новые инструменты монетизации, благодаря которым у Twitter ожидается "хороший 2013 год". Кроме того, свою роль сыграли слухи о возможном приобретении Twitter компанией Apple, сообщает Росбалт.

Greencrest Capital ожидает, что Twitter начнет приготовления к IPO в конце 2013 года, а первичное размещение акций проведет в 2014 году. При этом в сентябре 2012 года глава Twitter заявлял, что выход Twitter на IPO не планируется.