Twitter оценили в $11 миллиардов
22:34, 04 января 2013Мир
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Рыночная стоимость сервиса микроблогов Twitter на сегодняшний день составляет около $11 млрд. Еще полтора года назад она оценивалась лишь в $8 млрд. Такую оценку озвучил аналитик инвесткомпании Greencrest Capital Макс Вольф изданию Forbes.
Еще полтора года назад Твиттер оценивался в $8 млрд
По его словам, на рост стоимости компании повлияли в первую очередь рост числа пользователей и новые инструменты монетизации, благодаря которым у Twitter ожидается "хороший 2013 год". Кроме того, свою роль сыграли слухи о возможном приобретении Twitter компанией Apple, сообщает Росбалт.
Greencrest Capital ожидает, что Twitter начнет приготовления к IPO в конце 2013 года, а первичное размещение акций проведет в 2014 году. При этом в сентябре 2012 года глава Twitter заявлял, что выход Twitter на IPO не планируется.
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