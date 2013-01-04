В Рио-де-Жанейро из-за дождей затопило несколько кварталов

По предварительным данным, за сутки в Рио-де-Жанейро выпало 215 миллиметров осадков. При этом, по меньшей мере, один человек погиб. Под водой оказались сразу несколько кварталов, затоплены подвалы и первые этажи зданий. Сотни жителей мегаполиса остались без крыши над головой.

Поваленные деревья повредили десятки припаркованных автомобилей. Когда город сможет вернутся к нормальной жизни, власти пока сказать не могут. По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие сутки не прекратятся.

Особое внимание бразильские власти уделяют ситуации на побережье в зоне Ангра-дус-Рейс, которая является популярным местом отдыха в период летних отпусков в Южном полушарии.

Но это - не единственная проблема, дожди могут спровоцировать сход грязевых лавин. Как передает РИА «Новости», опасность угрожает в первую очередь жителям бедных районов, расположенных на склонах гор. Напомним, два года назад грязевые потоки привели к гибели тысячи человек.

Не секрет, что для Рио-де-Жанейро трущобы и незаконные поселения - одна из крупнейших жилищных проблем. В Бразилии в целом на восемь миллионов меньше жилья, чем необходимо.