В Рио-де-Жанейро из-за дождей затопило несколько кварталов
Проливные дожди стали причиной сильных наводнений в Рио-де-Жанейро, сотни жителей которого оказались без домов. Теперь в бразильской столице возникла угроза схода грязевых лавин, которые угрожают, прежде всего, жителям районов, расположенных на склонах гор.
По предварительным данным, за сутки в Рио-де-Жанейро выпало 215 миллиметров осадков. При этом, по меньшей мере, один человек погиб. Под водой оказались сразу несколько кварталов, затоплены подвалы и первые этажи зданий. Сотни жителей мегаполиса остались без крыши над головой.
Поваленные деревья повредили десятки припаркованных автомобилей. Когда город сможет вернутся к нормальной жизни, власти пока сказать не могут. По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие сутки не прекратятся.
Особое внимание бразильские власти уделяют ситуации на побережье в зоне Ангра-дус-Рейс, которая является популярным местом отдыха в период летних отпусков в Южном полушарии.
Но это - не единственная проблема, дожди могут спровоцировать сход грязевых лавин. Как передает РИА «Новости», опасность угрожает в первую очередь жителям бедных районов, расположенных на склонах гор. Напомним, два года назад грязевые потоки привели к гибели тысячи человек.
Не секрет, что для Рио-де-Жанейро трущобы и незаконные поселения - одна из крупнейших жилищных проблем. В Бразилии в целом на восемь миллионов меньше жилья, чем необходимо.