«Колдунья» сняла с пенсионерки порчу за 45 тысяч гривен

21:27, 04 января 2013
Мир
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В России женщина сняла с пенсионерки порчу, за эту услугу она взяла у "клиентки" 170 тыс. рублей (около 45 тысяч гривен).

порча / Фото : travuscka.ru

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах России, 3 января в полицию обратилась уроженка Костромской области 1933 года рождения.

Она сообщила, что в тот же день неизвестная женщина под предлогом снятия порчи похитила у нее 170 тыс. рублей. "Колдунье" на вид 40-45 лет, рост — 160 см, одета в темную одежду, тип лица — славянский.

Преступница разыскивается. Поиски осложнены, поскольку видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

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