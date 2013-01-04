«Колдунья» сняла с пенсионерки порчу за 45 тысяч гривен

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах России, 3 января в полицию обратилась уроженка Костромской области 1933 года рождения.

Она сообщила, что в тот же день неизвестная женщина под предлогом снятия порчи похитила у нее 170 тыс. рублей. "Колдунье" на вид 40-45 лет, рост — 160 см, одета в темную одежду, тип лица — славянский.

Преступница разыскивается. Поиски осложнены, поскольку видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.