В президенты Армении метят 15 человек

Об этом передает агентство РИА «Новости» ссылаясь на «Новости-Армения».

Прием документов завершился сегодня вечером. С этого же дня начался процесс регистрации кандидатов, который продлится до 14 января. Предвыборная кампания начнется 21 января и завершится 16 февраля. Президентские выборы состоятся 18 февраля.

Как сообщила агентству пресс-секретарь ЦИК Эрмине Арутюнян, из 15 человек квитанцию об уплате избирательного залога в размере 8 миллионов драмов (порядка 20 тысяч долларов) представили пока семеро.

Нынешний президент Армении Серж Саргсян является главным фаворитом предстоящих выборов, кандидатуру которого официально выдвинула правящая Республиканская партия Армении. На выборы С.Саргсян пойдет под лозунгом ”К обеспеченной Армении”.

Помимо действующего главы государства, за президентский пост намерены бороться бывший премьер-министр, лидер партии ”Свобода” Грант Багратян, экс-глава МИД, председатель правления партии ”Наследие” Раффи Ованнисян, известный в советский период диссидент, глава партии ”Объединение ”Национальное самоопределение” Паруйр Айрикян. Среди потенциальных кандидатов есть одна женщина - председатель Национального пресс-клуба, преподаватель Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна Нарине Мкртчян.