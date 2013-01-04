НАТО приступило к развертыванию ЗРК «Patriot» в Турции

Как сообщает РИА Новости, в заявлении командования, штаб-квартира которого располагается в немецком городе Штутгарт, отмечается, что часть военнослужащих и оборудования уже прибыла на военно-воздушную базу ”Инджирлик” в провинции Адана. Еще около 400 военных, которые будут обеспечивать работоспособность ЗРК, прибудут в Турцию военно-транспортными самолетами в течение следующих нескольких дней.

По данным EUCOM, остальное оборудование будет направлено в Турцию по морю, оно прибудет в пункт назначения до конца января.

Как сообщалось, Турция во второй половине ноября обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей ракет ”Пэтриот” для защиты от возможного воздушного нападения со стороны Сирии. Совет НАТО принял решение о размещении ракет 4 декабря. Всего под руководством НАТО на турецкой границе будут размещены шесть зенитно-ракетных батарей - две из США, две из Германии, и две из Нидерландов. Как ожидается, все шесть батарей начнут нести боевое дежурство с конца января.