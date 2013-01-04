СМИ: В Венгрии суд отменил закон о выборах

Как отмечает Би-Би-Си, согласно этому закону, все восемь миллионов венгерских избирателей должны были бы пройти специальную регистрацию по меньшей мере за две недели до намеченных на будущий год всеобщих выборов.

По существующим правилам, пришедших на избирательный участок просто проверяют по базе данных.

Конституционный суд решил, что новый закон привел бы к недопустимому ущемлению прав избирателей.

Как сообщал УНИАН, в сентябре бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дьюрчань разбил перед зданием венгерского парламента палатку и объявил голодовку в знак протеста против реформы избирательной системы страны.

Он выступал против принятия парламентом законопроекта о введении процедуры предварительной регистрации для всех венгерских избирателей, что, по мнению Ф.Дьюрчаня, лишит многих граждан возможности участия в выборах.

Противники законопроекта, предложенного правительством Венгрии, считают, что он направлен на искусственное снижение явки избирателей на предстоящих в 2014 году парламентских выборах, чтобы увеличить шансы на победу правящей партии ”Фидес” во главе с премьер-министром В.Орбаном.

Венгерские власти заявляют о том, что новый закон о выборах усовершенствует избирательную систему. По их словам, он призван уравнять в правах с остальными гражданами Венгрии представителей национальных меньшинств и избирателей, проживающих за рубежом, для которых процедура регистрации перед выборами сейчас является обязательной.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны пройти весной 2014 года.