Власти Венесуэлы признали ухудшение здоровья Чавеса

"После сложной хирургической операции, проведенной 11 декабря, команданте Чавес столкнулся с осложнениями вследствие серьезной легочной инфекции. Эта инфекция вызвала дыхательную недостаточность, что требует от команданте Чавеса строгого соблюдения курса медицинского лечения", — зачитал правительственное коммюнике министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас (Ernesto Villegas) в эфире государственного телевидения.

Как сообщает РИА Новости, в коммюнике утверждается, что СМИ развязали "психологическую войну" в отношении здоровья Чавеса, цель которой — дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и "покончить с боливарианской революцией". "Этим намерениям противостоят железное единство боливарианского правительства, организованных народных масс и национальных вооруженных сил", — говорится в документе.

В последние дни в СМИ появилось огромное количество сообщений об ухудшении здоровья Чавеса. На 10 января намечена его инаугурация на пост президента Венесуэлы до 2019 года. Не исключается, что глава государства примет присягу не перед Национальной ассамблеей (парламентом), а позднее перед Верховным судом. Высказывается мнение, что это даже может произойти вне пределов страны, например, в посольстве Венесуэлы на Кубе.