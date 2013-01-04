В пустыне Сахара найден марсианский метеорит возрастом 2,1 млрд лет

Такие выводы были сделаны на основе проводимых в течение года анализов метеорита, названного NWA 7034. Сам камень весом в 320 граммов был найден бедуинами на территории Марокко, после чего был продан американскому научному центру.

По данным руководителя исследования Карла Эйджи, "обнаружена особая порода, которая, вероятно, образовалась в результате извержения вулкана и его взаимодействия с водой". "Наличие воды в породе бесспорно, что отличает данный образец от множества других", - цитирует ученого журнал "Научный экспресс".

Метеорит по своему составу, говорят исследователи, схож с образцами почвы, добытыми марсоходом "Кьюриосити" на поверхности Красной планеты. Возраст камня делает его вторым старейшим образцом. Самый древний метеорит "Алан Хиллз" был обнаружен в Антарктиде в 1984 году, его возраст составляет 4,5 миллиарда лет.

ИТАР ТАСС