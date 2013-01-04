Лишь 43% опрошенных понимают, что такое "гражданин Евросоюза"

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, именно в текущем году будут отмечать двадцатую годовщину основания гражданства ЕС (что было введено в рамках Маастрихтского договора). Кроме того, в 2014 году состоятся выборы в Европейский парламент.

«Мы хотим прямого привлечения граждан к развитию более сильного и более политического Союза», – подчеркнула Еврокомиссар по юстиции, основополагающим правам и гражданству Вивиан Рединг, комментируя старт Европейского года граждан.

По ее словам, гражданство ЕС – это больше, чем простое понятие. «Это практическая реальность, которая предоставляет ощутимые преимущества гражданам», – отметила В.Рединг.

Именно поэтому в Брюсселе стремятся объяснить, какие права имеют граждане и как ими можно пользоваться. «Европейские граждане должны иметь возможность выражать свою обеспокоенность и готовить почву для будущих общеевропейских выборов», – добавила Еврокомиссар.

В течение текущего года будет проведен ряд мероприятий, посвященных Европейскому году граждан: публичные слушания, конференции, разнообразные образовательные и информационные кампании. Они будут проходить на общеевропейском, национальном, региональном и местном уровнях. Их цель – не только разъяснить, какие права имеют граждане ЕС, но и убедиться в том, что они не сталкиваются ни с какими преградами, пользуясь ими.

Согласно исследованию, проведенному в 2010 году, многим людям недостает информации о правах, которыми они могут пользоваться. В частности, лишь 43% опрошенных понимают значение термина «гражданин Европейского Союза»; почти половина – 48% – респондентов отметили, что они недостаточно проинформированы о своих правах.