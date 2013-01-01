Шестьдесят человек погибли во время новогоднего празднования в Кот-д`Ивуаре

Давка образовалась в толпе людей, которые собрались посмотреть на новогодние фейерверки в центре Абиджана, сообщают РИА Новости.

”По предварительным данным, 60 погибли и более 200 ранены”, - сказал полковник пожарных сил Абиджана Исса Сакко. Между тем другой источник сообщил агентству Рейтер о гибели 61 человека и 48 пострадавших.

Абиджан является крупнейшим городом западноафриканской страны и административным центром одноименного департамента.