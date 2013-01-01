Шестьдесят человек погибли во время новогоднего празднования в Кот-д`Ивуаре
17:37, 01 января 2013Мир
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Как минимум 60 человек погибли в давке во время новогоднего празднования в городе Абиджан на юге Кот-д`Ивуара.
Шестьдесят человек погибли в давке во время празднования нового года в Кот-д`Ивуаре
Давка образовалась в толпе людей, которые собрались посмотреть на новогодние фейерверки в центре Абиджана, сообщают РИА Новости.
”По предварительным данным, 60 погибли и более 200 ранены”, - сказал полковник пожарных сил Абиджана Исса Сакко. Между тем другой источник сообщил агентству Рейтер о гибели 61 человека и 48 пострадавших.
Абиджан является крупнейшим городом западноафриканской страны и административным центром одноименного департамента.
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