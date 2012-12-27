В Никарагуа эвакуируют население из-за извержения вулкана

В настоящее время он выбрасывает столпы пепла, газа и песка, высотой в несколько километров. Местные власти объявили о повышенной угрозе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Армия направила спасательные отряды в ближайшие к вулкану районы. Эвакуированы сотни человек, живущих неподалеку от вулкана. Авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от полетов над западной частью Никарагуа.

Вулкан высотой 1 тыс. 745 м является самой высоким и одним из самых активных вулканов на тихоокеанском побережье страны. Последний раз Сан-Кристобаль проявлял признаки активности, сопровождавшиеся выбросом пепла, в сентябре 2012 года. Серия небольших извержений была также зафиксирована в 2008 году.