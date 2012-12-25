Убитый ректор был главой фракции «Единой России» в парламенте республики

"Борис Жеруков является руководителем фракции "Единой России" в парламенте КБР, членом высшего совета партии "Единая Россия", - говорится на официальном сайте регионального отделения партии.

Из справки на официальном сайте вуза следует, что Жеруков являлся заслуженным деятелем науки РФ и КБР, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, двое неизвестных застрелили ректора КБГАУ в его кабинете во вторник. Мужчина скончался на месте, а нападавшие скрылись.

Борис Жеруков родился в 1958 году в Кабардино-Балкарии. По информации сайта регионального отделения ЕР, с 1993 года он работал в аграрном университете КБР. Избирался депутатом парламента КБР третьего созыва. Являлся членом комитетов парламента региона по образованию и по межнациональным отношениям.