В Сомали освободили заложников, захваченных пиратами три года назад

Заложники, очевидно, подверглись пыткам и болезням, говорится в заявлении военных, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Морские подразделения вооруженных сил региона Сомали начали операцию по вызволению пленных и их судна еще две недели назад.

За последние два года случаев пиратского захвата судов и экипажей у африканского побережья стало значительно меньше. Отпор разбойникам дают частные охранные фирмы, нанимаемые судовладельцами. Также улучшилась координация действий морских военных патрулей.

Однако регулярные армейские части Сомали редко проводят операции, похожие на эту.

Судно "Айсберг 1", которое шло под флагом Панамы, было захвачено у берегов Йемена в 2009 году. Корабль с экипажем пираты держали недалеко от села Гараад в прибрежной области Мудуг. Военные моряки Пунтленда окружили базу пиратов 10 декабря.

Как заявляют власти региона, бои с пиратами длились две недели, пока не удалось освободить 22 человек, которых держали заложниками на судне.

Несколько пиратов были убиты при перехвате моторной лодки, которая везла оружие и запасы на захваченный корабль.

"Два года и девять месяцев плена отразились на заложниках - заметны следы физических пыток и болезней, - говорится в официальном заявлении властей Пунтленда. - Им обеспечено усиленное питание и медицинскую помощь".