Снежная лавина сошла на школьников, катавшихся на санках в Киргизии
Две школьницы погибли в результате схода снежной лавины в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизии днем в субботу, сообщил пресс-секретарь МЧС республики Абдишарип Бекилов.
Девятиклассники местной школы катались на санках с горы на окраине села Ылай-Талаа, днем в субботу, когда на склон сошла снежная лавина, накрыв 23 человека", - сообщил Бекилов РИА Новости.
На место ЧП немедленно прибыли спасатели МЧС, которые при помощи местных водителей начали операцию по спасению детей. В результате продолжавшихся до вечера спасательных работ из-под снега извлекли всех школьников. Две девочки были найдены погибшими, еще два мальчика госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое, всего медпомощь понадобилась 8 детям, сообщает МЧС.
В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с высокой опасностью схода снежных лавин в горных районах республики, напомнил пресс-секретарь.