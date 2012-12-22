Снежная лавина сошла на школьников, катавшихся на санках в Киргизии

Девятиклассники местной школы катались на санках с горы на окраине села Ылай-Талаа, днем в субботу, когда на склон сошла снежная лавина, накрыв 23 человека", - сообщил Бекилов РИА Новости.

На место ЧП немедленно прибыли спасатели МЧС, которые при помощи местных водителей начали операцию по спасению детей. В результате продолжавшихся до вечера спасательных работ из-под снега извлекли всех школьников. Две девочки были найдены погибшими, еще два мальчика госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое, всего медпомощь понадобилась 8 детям, сообщает МЧС.

В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с высокой опасностью схода снежных лавин в горных районах республики, напомнил пресс-секретарь.