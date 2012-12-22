В Индии полиция водометами и слезоточивым газом разогнала студенческую акцию протеста

15:58, 22 декабря 2012
Мир
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Полиция Нью-Дели применила водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать участников многотысячной акции протеста вблизи резиденции президента, которые требовали усиления со стороны властей мер по защите женщин после всколыхнувшего страну инцидента с групповым изнасилованием в столичном автобусе 23-летней студентки.

Правоохранители сначала использовался водометы, но затем были вынуждены применить газ и пустить в ход дубинки / Фото: tsn.ua

Как сообщает РИА Новости, точное число участников акции протеста неизвестно.

По данным агентства IANS, некоторые протестующие были госпитализированы. Стражи порядка вначале использовали только водометы, однако затем были вынуждены применить газ и пустить в ход дубинки. Значительная часть участников акции - студенты.

МВД Индии заявило, что полиция имеет приказ проявлять максимум сдержанности, и правительство пытается выполнить требования граждан.

Всю страну взбудоражило сообщение о том, что группа пьяных молодчиков изнасиловала в минувшее воскресенье 23-летнюю студентку. Девушка со своим парнем остановили поздно вечером попутный автобус. Шестеро ехавших с ними пьяных мужчин избили парня, жестоко надругались над девушкой и выбросили обоих из автобуса на ходу. Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все шесть преступников уже задержаны.

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