В Индии полиция водометами и слезоточивым газом разогнала студенческую акцию протеста

Как сообщает РИА Новости, точное число участников акции протеста неизвестно.

По данным агентства IANS, некоторые протестующие были госпитализированы. Стражи порядка вначале использовали только водометы, однако затем были вынуждены применить газ и пустить в ход дубинки. Значительная часть участников акции - студенты.

МВД Индии заявило, что полиция имеет приказ проявлять максимум сдержанности, и правительство пытается выполнить требования граждан.

Всю страну взбудоражило сообщение о том, что группа пьяных молодчиков изнасиловала в минувшее воскресенье 23-летнюю студентку. Девушка со своим парнем остановили поздно вечером попутный автобус. Шестеро ехавших с ними пьяных мужчин избили парня, жестоко надругались над девушкой и выбросили обоих из автобуса на ходу. Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все шесть преступников уже задержаны.